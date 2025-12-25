Parteienförderung 2025: FPÖ gewinnt, ÖVP verliert

Sonderförderung weggefallen

Obwohl die reguläre Parteienförderung im Vorjahr im Bund und in allen Ländern gestiegen ist – besonders stark in Tirol aufgrund der hohen Inflation 2023 – fiel die Gesamtsumme niedriger aus. Grund dafür ist das Auslaufen der Sonderförderung von 14 Millionen Euro für die EU-Wahl 2024. Im Vorjahr lagen die Mittel inklusive dieser Sonderzahlung noch bei 273 Millionen Euro, ohne sie bei 258 Millionen Euro.