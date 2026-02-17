Keine Schonfrist für Wiens neue Wohnbaustadträtin

Nur einige Beispiele

Wie Sanierungen verschleppt werden oder schiefgehen, sei an ein paar Beispielen aufgezählt. In der Weißenböck-Siedlung in Simmering mussten zahlreiche Mieter in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ihre Wohnungen verlassen. Der Grund: akute Einsturzgefahr. Viel zu lange wurde die Tragkonstruktion der Kellerdecken nicht saniert. Die Mieter warten nach wie vor darauf, wieder in ihr Zuhause zurückkehren zu können. Mehr als zehn Jahre dauerte auch die Erneuerung eines Gemeindebaus in der Jedleseer Straße in Floridsdorf – mit zahlreichen Pannen wie Überflutungen, Schmutz und Dauerlärm.