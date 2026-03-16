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Fall Seiler: Lautes Schweigen  in Künstlerszene

Kolumnen
16.03.2026 15:00
Nach Anzeige einer Frau wird gegen die Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Nach Anzeige einer Frau wird gegen die Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.(Bild: Sebastian Papp)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin
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Nein, es geht hier nicht um eine öffentliche Vorverurteilung oder darum, jemandem die Karriere zu zerstören. Auch nicht um diesen brisanten Fall bzw. die Gewaltvorwürfe gegen Austropop-Star Christopher Seiler explizit. Die allfällige Schuldfrage muss ohnehin die Justiz klären. Aber es ist doch auffällig, dass sonstige rot-weiß-rote Band- oder Künstlerkollegen jetzt nicht aufstehen und ganz allgemein etwas zu Gewalt gegen Frauen zu sagen haben.

Außer am Weltfrauentag Sonntag vor einer Woche, wo auch bekannte Größen der heimischen Musikszene Wortspenden für unser „Krone bunt“-Cover lieferten. Jetzt treffen Vorwürfe einer körperlichen Attacke während einer Autofahrt einen aus der „Familie“.

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Und schon herrscht dröhnendes Schweigen, alle gehen in Deckung. Nur kein falsches Wort sagen. So laut die Stars sonst auf den Bühnen sind und teils unkorrekt in ihren Texten, so „korrekt“ und leise sind sie jetzt. Also meine Herren und auch Damen: nur Mut, es ist noch Zeit, gegen Gewalt an Frauen aufzustehen. Dafür kann es nie ein falsches Wort geben! Indes ist Christopher Seiler in der selbst gewählten Auszeit einen erfolgreichen Kampf gegen seine Dämonen zu wünschen.

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