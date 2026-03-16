Fall Seiler: Lautes Schweigen  in Künstlerszene

Und schon herrscht dröhnendes Schweigen, alle gehen in Deckung. Nur kein falsches Wort sagen. So laut die Stars sonst auf den Bühnen sind und teils unkorrekt in ihren Texten, so „korrekt“ und leise sind sie jetzt. Also meine Herren und auch Damen: nur Mut, es ist noch Zeit, gegen Gewalt an Frauen aufzustehen. Dafür kann es nie ein falsches Wort geben! Indes ist Christopher Seiler in der selbst gewählten Auszeit einen erfolgreichen Kampf gegen seine Dämonen zu wünschen.