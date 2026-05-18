Aufreger: Hier wirft Rapids Demir seinen Schuh

Das Saisonende von Rapid hat sich unfreiwillig nach hinten verschoben. Auch wegen einer Dummheit von Yusuf Demir platzte der Traum vom fixen Europacup-Startplatz in der Bundesliga beim 0:2 auswärts gegen den neuen Vizemeister Sturm. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).