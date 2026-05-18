Austria-Boss Zorn: „Diese Bilder sind Wahnsinn!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“ – diesmal mit Stargast Tomas Zorn, Sportvorstand der Wiener Austria. Er sinniert mit Michael Fally und Alex Hofstetter und das violette Saisonfinish, die Gratulationen an den LASK, Jürgen Werner, Michael Wagner und Ralf Rangnick. Sonstige Themen in der Sendung: Manuel Neuer, Felix Gall, Alex Marquez und Jannik Sinner.