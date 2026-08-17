Hemetsberger stieg in den Thaibox-Olymp auf

Die Salzburgerin Stella Hemetsberger verteidigte ihren WM-Titel im Strohgewicht auf eindrucksvolle Weise. Nach ihrem Triumph zeigte sich die 27-Jährige gerührt: „Das Gefühl ist unbeschreiblich!“ Zudem gab es noch eine unerwartete, aber umso erfreulichere Prämie.
Mit diesem Sieg ist Stella Hemetsberger endgültig in den Thaibox-Olymp aufgestiegen! Die Salzburgerin verteidigte vor rund 5000 Fans im Lumpinee Stadion in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gegen die Russin Natalia Diachkova ihren Weltmeisterschaftstitel im Strohgewicht (bis 56,7 Kilogramm). „Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich“, strahlte die 27-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.
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