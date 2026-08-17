Hemetsberger stieg in den Thaibox-Olymp auf

Mit diesem Sieg ist Stella Hemetsberger endgültig in den Thaibox-Olymp aufgestiegen! Die Salzburgerin verteidigte vor rund 5000 Fans im Lumpinee Stadion in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gegen die Russin Natalia Diachkova ihren Weltmeisterschaftstitel im Strohgewicht (bis 56,7 Kilogramm). „Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich“, strahlte die 27-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.