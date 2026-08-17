Freibäder knackten schon jetzt den Besucher-Rekord

Heiß, heißer, gefühlt so heiß wie noch nie! Wer Abkühlung sucht, fand sie in den vergangenen Wochen vor allem in Seen und Schwimmbädern in Stadt und Land. Die städtischen Freibäder vermelden jetzt – einen Monat vor Ende der Saison – einen Rekordansturm: Die 200.000-Besucher-Marke wurde schon geknackt.