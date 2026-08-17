Freibäder knackten schon jetzt den Besucher-Rekord

Heiß, heißer, gefühlt so heiß wie noch nie! Wer Abkühlung sucht, fand sie in den vergangenen Wochen vor allem in Seen und Schwimmbädern in Stadt und Land. Die städtischen Freibäder vermelden jetzt – einen Monat vor Ende der Saison – einen Rekordansturm: Die 200.000-Besucher-Marke wurde schon geknackt.
Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Zählten die Freibäder Leopoldskron, Volksgarten und Alpenstraße nämlich bis Mitte August 2025 insgesamt 152.498 Badegäste oder im Jahr davor 163.827 Besucher, wurde heuer die Marke von 200.000 geknackt! Konkret waren es bis zum 15. August 218.284 Menschen, die zur Abkühlung ins Freibad gegangen sind.
Erweiterte Öffnungszeiten durch Hitze
Die hitze-bedingte Verlängerung der Öffnungszeiten bis 20 bzw. 21 Uhr dürfte wohl noch mehr Badefreudige angelockt haben. Damit konnten die Schwimmbad-Besucher auch in den angenehmeren Abendstunden das Bade-Angebot der Stadt nutzen.
„Die Rekordzahlen zeigen, wie wichtig unsere Freibäder für die Salzburgerinnen und Salzburger sind. Gerade an heißen Tagen bieten sie Abkühlung, Bewegung und Erholung. Dass auch die verlängerten Öffnungszeiten bis in die Abendstunden so gut angenommen wurden, freut mich besonders“, so Bürgermeister-Stellvertreter Christoph Brandstätter.
Das Freibad Leopoldskron und das Freibad Volksgarten bleiben noch bis 20. September täglich geöffnet. Das AYA-Freibad bleibt abhängig von der Wetterlage bis in den Herbst geöffnet.
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