Trainer-Beben bei Salzburger Regionalliga-Klub

„Ich gehe im besten Einvernehmen mit den Verantwortlichen in Seekirchen in eine Fußballpause. Es ist nun einfach Zeit, meine Akkus wieder aufzuladen. Ein weiteres Engagement – zum Beispiel im Nachwuchs des SVS – kann ich mir grundsätzlich vorstellen“, sagte Lapkalo kurz nach seinem erklärten Rücktritt am Wallersee.