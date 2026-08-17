Trainer-Beben bei Salzburger Regionalliga-Klub

Trainer-Beben in der Regionalliga! Seekirchen und Chefcoach Mario Lapkalo gehen fortan getrennte Wege. Das gaben die Wallerseer am Montagabend via Aussendung bekannt.
Mario Lapkalo ist nicht mehr Cheftrainer bei Regionalliga-Klub Seekirchen! Nach mehr als zwölf Spielzeiten legte der 52-Jährige, der die Flachgauer in die dritthöchste Spielklasse katapultierte, sein Amt zurück. Schon in der Vergangenheit liebäugelte der Erfolgscoach immer wieder mit einem Rücktritt.
Ich gehe im besten Einvernehmen mit den Verantwortlichen in Seekirchen in eine Fußballpause.
Mario LAPKALO
„Ich gehe im besten Einvernehmen mit den Verantwortlichen in Seekirchen in eine Fußballpause. Es ist nun einfach Zeit, meine Akkus wieder aufzuladen. Ein weiteres Engagement – zum Beispiel im Nachwuchs des SVS – kann ich mir grundsätzlich vorstellen“, sagte Lapkalo kurz nach seinem erklärten Rücktritt am Wallersee.
Tomislav Jonjic übernimmt Regionalliga-Klub Seekirchen
Einen neuen Mann an der Seitenlinie haben die Seekirchner jedoch bereits. Tomislav Jonjic schwingt bis zur Winterpause das Zepter als Cheftrainer. Der 43-jährige Kroate war zuletzt in der Seekirchen-Jugend aktiv. Zuvor lauteten seine Stationen Thalgau, Straßwalchen und Neumarkt.
Auf die vergangenen zwölf Jahre blicke ich mit Stolz und Freude zurück. Es war eine unglaublich erfolgreiche und spannende Zeit mit vielen Highlights. Ich denke es ist uns gut gelungen, den gesamten Verein im Team stetig weiterzuentwickeln.“
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