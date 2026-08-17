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Zweijahres-Vertrag

Regionalliga-Kicker wechselt in die Bundesliga

Salzburg: Sport-Nachrichten
17.08.2026 19:26
Schnupperte im Cup schon Luft: Seekirchens Simon Freund (re.).
Schnupperte im Cup schon Luft: Seekirchens Simon Freund (re.).(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Simon Freund verlässt Regionalliga-Klub Seekirchen und schafft den Sprung in die Bundesliga. Der Salzburger – Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund – unterschreibt in Hartberg. 

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Noch vor wenigen Wochen absolvierte Simon Freund bei Bundesligist Hartberg ein Probetraining und überzeugte dabei das Trainerteam von Markus Schopp. Am Montag unterschrieb er bei den Oststeirern einen Zweijahres-Vertrag und wechselt somit fix in die höchste Spielklasse des Landes. 

Bayern-Sportboss kümmert sich um Vertrag
„Ein wirklich wunderschöner Tag. Ich freue mich sehr darüber, dass doch noch eine Türe aufgegangen ist“, sagte Freund am Abend der „Krone“ und verriet, dass auch Bayern-Sportboss und Vater Christoph Freund seine Finger im Spiel hatte. „Papa hat gesagt, dass er sehr stolz auf mich ist. Er hat mir dabei natürlich auch etwas geholfen und sich um den Vertrag gekümmert. Ich selbst habe ja keinen Berater“, erklärte der 21-jährige Mittelfeldspieler. 

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Regionalligist Seekirchen veröffentlicht Wechsel
Eine offizielle Mitteilung der Hartberger über den fixen Freund-Wechsel stand am Montagabend noch aus. Die Wallerseer verbreiteten die Meldung allerdings bereits auf ihren sozialen Netzwerken. 

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