Regionalliga-Kicker wechselt in die Bundesliga

Simon Freund verlässt Regionalliga-Klub Seekirchen und schafft den Sprung in die Bundesliga. Der Salzburger – Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund – unterschreibt in Hartberg.
Noch vor wenigen Wochen absolvierte Simon Freund bei Bundesligist Hartberg ein Probetraining und überzeugte dabei das Trainerteam von Markus Schopp. Am Montag unterschrieb er bei den Oststeirern einen Zweijahres-Vertrag und wechselt somit fix in die höchste Spielklasse des Landes.
Bayern-Sportboss kümmert sich um Vertrag
„Ein wirklich wunderschöner Tag. Ich freue mich sehr darüber, dass doch noch eine Türe aufgegangen ist“, sagte Freund am Abend der „Krone“ und verriet, dass auch Bayern-Sportboss und Vater Christoph Freund seine Finger im Spiel hatte. „Papa hat gesagt, dass er sehr stolz auf mich ist. Er hat mir dabei natürlich auch etwas geholfen und sich um den Vertrag gekümmert. Ich selbst habe ja keinen Berater“, erklärte der 21-jährige Mittelfeldspieler.
Regionalligist Seekirchen veröffentlicht Wechsel
Eine offizielle Mitteilung der Hartberger über den fixen Freund-Wechsel stand am Montagabend noch aus. Die Wallerseer verbreiteten die Meldung allerdings bereits auf ihren sozialen Netzwerken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.