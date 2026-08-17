Regionalliga-Kicker wechselt in die Bundesliga

Bayern-Sportboss kümmert sich um Vertrag

„Ein wirklich wunderschöner Tag. Ich freue mich sehr darüber, dass doch noch eine Türe aufgegangen ist“, sagte Freund am Abend der „Krone“ und verriet, dass auch Bayern-Sportboss und Vater Christoph Freund seine Finger im Spiel hatte. „Papa hat gesagt, dass er sehr stolz auf mich ist. Er hat mir dabei natürlich auch etwas geholfen und sich um den Vertrag gekümmert. Ich selbst habe ja keinen Berater“, erklärte der 21-jährige Mittelfeldspieler.