Alkoholisierter prallte mit E-Scooter gegen Säule

Ein alkoholisierter 17-Jähriger ist am Montag um 1 Uhr mit einem E-Scooter in der Stadt Salzburg gegen eine Metallsäule geprallt und gestürzt. Polizisten entdeckten den Verletzten, der ohne Helm unterwegs war, am Radweg beim Giselakai. Er wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht.