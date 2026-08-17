„Haben noch viele nasse Patronen im Revolver!“

Der Trainer nimmt den Fehlstart zwar zur Kenntnis. Die Alarmglocken schrillen aber noch nicht. „Wir hatten im Sommer rund 15 Neuzugänge. So etwas braucht Zeit. Wir haben nie gesagt, dass wir uns ganz oben sehen. Die taktischen Feinheiten passen bisher noch nicht ganz, da sind wir noch in der Findungsphase“, sagte Königseder der „Krone“.