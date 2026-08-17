Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flachgauer Fehlzündung

„Haben noch viele nasse Patronen im Revolver!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
17.08.2026 09:30
Hat genau im Blick, wo das Team besser werden muss: Florian Königseder.
Hat genau im Blick, wo das Team besser werden muss: Florian Königseder.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Nach drei Partien wird Eugendorf seiner Rolle als Titelmitfavorit der Salzburger Liga noch nicht gerecht. Die Flachgauer warten noch immer auf den ersten Saisonsieg und stehen auf einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz. Cheftrainer Florian Königseder sprach mit der „Krone“ über die Gründe für den Fehlstart. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwei Unentschieden und eine Niederlage! So lautet die magere Ausbeute des Salzburgligisten Eugendorf. Und das, obwohl die Flachgauer eigentlich zu den Topfavoriten auf den Titel zähl(t)en. Am Samstag zeigte sogar Aufsteiger Berndorf der Mannschaft von Cheftrainer Florian Königseder die Grenzen auf. Am Ende stand es aus Eugendorfer Sicht 0:3.

Zitat Icon

Wir haben nie gesagt, dass wir uns ganz oben sehen.

Florian KÖNIGSEDER, Cheftrainer USC Eugendorf

Der Trainer nimmt den Fehlstart zwar zur Kenntnis. Die Alarmglocken schrillen aber noch nicht. „Wir hatten im Sommer rund 15 Neuzugänge. So etwas braucht Zeit. Wir haben nie gesagt, dass wir uns ganz oben sehen. Die taktischen Feinheiten passen bisher noch nicht ganz, da sind wir noch in der Findungsphase“, sagte Königseder der „Krone“.

Königseder sieht Mannschaft trotz Fehlstarts auf gutem Weg
Auch die Basics sprach der 42-Jährige an. „Damit meine ich das Zweikampfverhalten und die Chancenverwertung. Da sind wir aber auf einem guten Weg. Aktuell haben wir noch viele nasse Patronen im Revolver“, so der Chefcoach. Genau dort wird er unter der Woche beim Training wieder ansetzen.

Lesen Sie auch:
Valentina Illinger (li.) und Salzburg haben in Graz 0:2 verloren.
0:2 in Graz
Salzburgs Frauen verlieren ersten Gradmesser
16.08.2026
Neuzugang Kapitän
Salzburg-Trainer Röhl wirft Rotationsmaschine an
16.08.2026
Spätes Unentschieden
„Das muss man abgebrühter über die Zeit bringen!“
15.08.2026

Gegen Siezenheim in die Spur?
Denn den Schalter können die Eugendorfer schon am kommenden Freitag umlegen. Dann warten mit Siezenheim die Unentschieden-Könige der laufenden Saison. Die Siezenheimer teilten in der abgelaufenen Saison in keiner einzigen Partie Punkte. In der aktuellen Spielzeit holte man in allen drei Partien ein Remis. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
17.08.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
96.817 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
93.607 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
88.669 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
1669 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1081 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
734 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Flachgauer Fehlzündung
„Haben noch viele nasse Patronen im Revolver!“
Sport Tv Logo
Besondere Prämie
Hemetsberger stieg in den Thaibox-Olymp auf
Fan.at Spiel der Runde
Stürmer-Duo zündete ein echtes Feuerwerk
Tiroler vergeben Elfer
Eiskalte Salzburger lassen WSG Tirol keine Chance
Salzburger Liga
Für Aufsteiger gab es auch in Anif nichts zu holen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf