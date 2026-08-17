„Haben noch viele nasse Patronen im Revolver!“

Nach drei Partien wird Eugendorf seiner Rolle als Titelmitfavorit der Salzburger Liga noch nicht gerecht. Die Flachgauer warten noch immer auf den ersten Saisonsieg und stehen auf einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz. Cheftrainer Florian Königseder sprach mit der „Krone“ über die Gründe für den Fehlstart.
Zwei Unentschieden und eine Niederlage! So lautet die magere Ausbeute des Salzburgligisten Eugendorf. Und das, obwohl die Flachgauer eigentlich zu den Topfavoriten auf den Titel zähl(t)en. Am Samstag zeigte sogar Aufsteiger Berndorf der Mannschaft von Cheftrainer Florian Königseder die Grenzen auf. Am Ende stand es aus Eugendorfer Sicht 0:3.
Wir haben nie gesagt, dass wir uns ganz oben sehen.
Florian KÖNIGSEDER, Cheftrainer USC Eugendorf
Der Trainer nimmt den Fehlstart zwar zur Kenntnis. Die Alarmglocken schrillen aber noch nicht. „Wir hatten im Sommer rund 15 Neuzugänge. So etwas braucht Zeit. Wir haben nie gesagt, dass wir uns ganz oben sehen. Die taktischen Feinheiten passen bisher noch nicht ganz, da sind wir noch in der Findungsphase“, sagte Königseder der „Krone“.
Königseder sieht Mannschaft trotz Fehlstarts auf gutem Weg
Auch die Basics sprach der 42-Jährige an. „Damit meine ich das Zweikampfverhalten und die Chancenverwertung. Da sind wir aber auf einem guten Weg. Aktuell haben wir noch viele nasse Patronen im Revolver“, so der Chefcoach. Genau dort wird er unter der Woche beim Training wieder ansetzen.
Gegen Siezenheim in die Spur?
Denn den Schalter können die Eugendorfer schon am kommenden Freitag umlegen. Dann warten mit Siezenheim die Unentschieden-Könige der laufenden Saison. Die Siezenheimer teilten in der abgelaufenen Saison in keiner einzigen Partie Punkte. In der aktuellen Spielzeit holte man in allen drei Partien ein Remis.
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