Auf Seuchensaison folgte in Saalfelden Fehlstart

Am Cheftrainer liegt es nicht

Genau deshalb holte man im Sommer Thomas Eder. Der Ex-Profi wurde in der vergangenen Spielzeit bei Salzburgligist Anif entlassen und soll nun den Drittligisten formen. „An ihm liegt es nicht. Es passt alles sehr gut. Wir wissen auch genau, was der Trainer von uns fordert. Wir müssen es einfach auf den Platz bringen“, ist Zehentmayr sicher. Freitag (19) gastiert Seekirchen zum Salzburger Derby.