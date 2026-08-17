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Tristesse im Pinzgau

Auf Seuchensaison folgte in Saalfelden Fehlstart

Salzburg: Sport-Nachrichten
17.08.2026 16:30
Legte mit dem FC Pinzgau einen Fehlstart hin: Kapitän Philipp Zehentmayr.
Legte mit dem FC Pinzgau einen Fehlstart hin: Kapitän Philipp Zehentmayr.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Nach der katastrophalen Vorsaison in der Regionalliga West läuft es für den FC Pinzgau auch in der neuen Nordliga nicht wirklich besser. Die Saalfeldener sind nach vier absolvierten Partien die einzige noch punktlose Mannschaft in der Liga. Die Folge? Tabellenende! 

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„Uns fehlt derzeit einfach die Intelligenz und die Cleverness. Da sind uns andere Teams oft voraus“, sagte Kapitän Philipp Zehentmayr nach der 1:2-Derbypleite am Freitag in St. Johann, wo er zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. „Ein Unentschieden wäre drin gewesen. Irgendwie haben wir es nicht geschafft nachzulegen“, ärgerte sich der 28-Jährige, der sich auch etwas mehr Konstanz innerhalb des Klubs wünschen würde.

Klare Worte von Pinzgau-Kapitän Philipp Zehentmayr
„Gefühlt haben wir seit drei Jahren einen Umbruch. Ich hoffe, dass wir mit dem Team jetzt Zeit haben, uns etwas aufzubauen“, sagte der Mittelfeldspieler.

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Am Cheftrainer liegt es nicht
Genau deshalb holte man im Sommer Thomas Eder. Der Ex-Profi wurde in der vergangenen Spielzeit bei Salzburgligist Anif entlassen und soll nun den Drittligisten formen. „An ihm liegt es nicht. Es passt alles sehr gut. Wir wissen auch genau, was der Trainer von uns fordert. Wir müssen es einfach auf den Platz bringen“, ist Zehentmayr sicher. Freitag (19) gastiert Seekirchen zum Salzburger Derby.

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