Stürmer-Duo zündete ein echtes Feuerwerk

Vor knapp 200 Zuseher lieferte Wagrain/Kleinarl gegen Großarl ein Torfestival ab, gewann mit 9:2. Im Mittelpunkt standen vor allem zwei Spieler, die dem Gegner im Alleingang das Leben schwer machten. Die Auswahl zum Fan.at Spiel der Runde hätte nicht passender sein können.
Es war eine überragende Vorstellung von Wagrain gegen Großarl. Davon, dass die Mannschaft mit Verletzungspech zu kämpfen hat, merkte man nicht viel. Zwar gehörten die ersten zehn Minuten der Gästen, aber dann legten die Gastgeber so richtig los.
Durch einen Doppelschlag in der elften und zwölften Minute durch Luka Medugorac und Manuel Pichler gingen die Hausherren in Führung. Zwar konnte Großarl noch den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 erzielen, aber das Sturm-Duo der Wagrainer wurde erst so richtig warm und stellte vor der Halbzeit noch auf 7:2.
„Etwas Besonderes“
Obwohl die Gäste trotz des hohen Rückstands nicht aufgaben, setzte Pichler mit seinem vierten und fünften Treffer der Partie den Schlussstrich. „So ein Fünferpack ist natürlich etwas Besonderes, aber heute hat vom Assist bis zum Abschluss alles gepasst“, erklärte Pichler und lobte die gesamte Mannschaft. Auch für Vierfachtorschützen Medugorac war es ein besonderes Spiel, da er verletzungsbedingt zwei Jahre eine Pause vom Fußball machen musste. „Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Auch das ich gleich zwei Kopfballtore geschossen habe“, verriet der gebürtige Kroate der „Krone“.
Auch vom Trainer Gerhard Gwehenberger gab es Lob für beide Spieler. „Es freut mich speziell für Luka, weil er jetzt neu bei uns ist und sich super eingelebt hat. Auch für Manuel ist es schön, dass es ihm so aufgegangen ist, da er ein schwieriges Frühjahr hatte.“ Durch den Kantersieg katapultierten sich die Wagrainer auf Platz eins. Großarl liegt auf Rang acht. Florian Dietmann
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