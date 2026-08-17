Stürmer-Duo zündete ein echtes Feuerwerk

„Etwas Besonderes“

Obwohl die Gäste trotz des hohen Rückstands nicht aufgaben, setzte Pichler mit seinem vierten und fünften Treffer der Partie den Schlussstrich. „So ein Fünferpack ist natürlich etwas Besonderes, aber heute hat vom Assist bis zum Abschluss alles gepasst“, erklärte Pichler und lobte die gesamte Mannschaft. Auch für Vierfachtorschützen Medugorac war es ein besonderes Spiel, da er verletzungsbedingt zwei Jahre eine Pause vom Fußball machen musste. „Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Auch das ich gleich zwei Kopfballtore geschossen habe“, verriet der gebürtige Kroate der „Krone“.