Pokerfieber im Casino Salzburg

Spannende Turniere, attraktive Preisgelder und packende Cash Games: Im Casino Salzburg wartet ein Pokerherbst der Extraklasse. Ob Einsteiger oder Profi – im stilvollen Schloss Klessheim erleben Pokerfans Nervenkitzel, große Emotionen und echte High-Stakes-Momente.
Wenn im Schloss Klessheim die Karten gemischt werden, ist Hochspannung garantiert. Gleich zwei Poker-Highlights machen das Casino Salzburg im Herbst zum Treffpunkt der Pokerszene.
Den Auftakt bildet von 1. bis 6. September das Royal Bounty Festival. Sechs Turniertage voller Action und spannende Cash Games sorgen für beste Pokerunterhaltung. Höhepunkt ist das Main Event mit einem garantierten Preispool von 50.000 Euro – ein echtes Highlight für alle, die ihr Können unter Beweis stellen möchten.
Große Turniere, starke Preisgelder
Von 1. bis 3. Oktober folgt der Poker CUP Salzburg mit zwei Flights und garantierten 15.000 Euro Preisgeld. Zusätzlich winken über eine Ranglistenwertung weitere attraktive Gewinne: Im großen Dezember-Finale werden Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro an die erfolgreichsten Spieler vergeben.
Auch abseits der großen Events lohnt sich ein Besuch: Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19.30 Uhr stehen abwechslungsreiche Turniere mit spannenden Strukturen sowie attraktive Early-Bird- und Bad-Beat-Boni auf dem Programm.
Jetzt Platz sichern und mitspielen
Wer Poker live erleben möchte, sollte sich seinen Platz rechtzeitig sichern. Alle Informationen zu Turnieren, Teilnahme und Poker-Angebot gibt es im Casino Salzburg und online unter casinos.at.
Schloss Klessheim
A-5071 Wals-Siezenheim
T: +43 (0) 662 8544550