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Winzer auf der ProWein

Das genussvolle Thema Wein ist „in aller Munde“

Burgenland
19.03.2026 08:00
Die Aussichten für Österreichs Weinwirtschaft sind durchaus gut.
Die Aussichten für Österreichs Weinwirtschaft sind durchaus gut.(Bild: P. Huber)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Reger Austausch unter den renommierten Winzern auf einer der wichtigsten Fachmessen in Europa, von Krisenstimmung und Resignation in der schwierigen Branche keine Spur. Und: Ein kräftiges Lebenszeichen gaben Österreichs Spitzenwinzer.

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Der Druck auf den internationalen Weinmarkt wächst. Von der angespannten Lage war in Fachgesprächen auf dem brancheninternen Großereignis ProWein in Düsseldorf zwar öfter zu hören, allerdings nichts zu spüren. Europas Top-Winzer haben längst neue Wege eingeschlagen, um den Herausforderungen in der Weinwirtschaft mit Zuversicht zu begegnen.

Stilvoller Überblick
132 Weingüter mit mehr als 1400 Kostproben aus Österreich boten einen stilvollen Überblick über das facettenreiche Spektrum des vinophilen Genusses in der Heimat. „Die ProWein ist ein Fixpunkt in unserem Kalender“, betonte Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing GmbH.

Mittendrin war Rot-Weiß-Rot unter anderem in der „Black Box“ der Sommelier-Union Deutschland. In absoluter Dunkelheit wurden erlesene Tropfen verkostet, alle Teilnehmer konnten sich – ohne abgelenkt zu sein – voll auf Geschmack, Aroma und Textur konzentrieren.

Initiativen zur Rettung der Branche ernten Beifall
Ein durchwegs positives Resümee ziehen 30 Weingüter aus dem Burgenland nach ihrem dreitägigen Auftritt in Düsseldorf. „Die Messe war sehr gut besucht. Unsere Winzer sind gemeinsam mit den deutschen Kollegen in der Halle 1 untergebracht gewesen, was bestimmt ein Vorteil war“, fasst Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep zusammen. Er und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld – begleitet von Weinkönigin Maria IV. – zeigten sich begeistert von dem großen Respekt, der dem Burgenland entgegengebracht wurde.

Liegenfeld (li.) und Oschep mit Weinkönigin Maria IV.
Liegenfeld (li.) und Oschep mit Weinkönigin Maria IV.(Bild: Wein Burgenland)

„Viele Interessensvertreter aus anderen bedeutenden Weinbauregionen haben uns voller Anerkennung auf unsere Initiativen zur Unterstützung der Winzer angesprochen, die bis in die oberste Führungsebene der EU nach Brüssel reichen. Das motiviert für weitere Projekte“, sagen Oschep und Liegenfeld. „Weinwirtschaft 2030+“ ist das Schlagwort. In die zukunftsweisende Strategie fließen neben vielen neuen Ideen ebenso der Ausbau des weintouristischen Konzeptes und mehr Incoming-Reisen der Fachelite.

Qualität, Nachhaltigkeit und Herkunft als Tugenden
Zufrieden zeigt sich Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Wer auf der ProWein ausstellt, ist für den Export bestens gerüstet. Österreichs Winzer stehen für Qualität, klare Herkunft und nachhaltiges Wirtschaften. Mit 25 Prozent Biofläche sind wir weltweit Spitzenreiter.“ Karl Grammer

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