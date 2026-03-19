Das genussvolle Thema Wein ist „in aller Munde“

Initiativen zur Rettung der Branche ernten Beifall

Ein durchwegs positives Resümee ziehen 30 Weingüter aus dem Burgenland nach ihrem dreitägigen Auftritt in Düsseldorf. „Die Messe war sehr gut besucht. Unsere Winzer sind gemeinsam mit den deutschen Kollegen in der Halle 1 untergebracht gewesen, was bestimmt ein Vorteil war“, fasst Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep zusammen. Er und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld – begleitet von Weinkönigin Maria IV. – zeigten sich begeistert von dem großen Respekt, der dem Burgenland entgegengebracht wurde.