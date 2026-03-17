Iran bestätigt Tötung einer weiteren Führungsfigur

Ein „Mann des Systems“

Larijani wurde im August 2025 auf den Posten im Sicherheitsrat berufen. Zuvor hatte er als Berater des am 28. Februar getöteten Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei gearbeitet. Der Aufstieg des 67-Jährigen überraschte damals viele Beobachter. Larijani galt als Pragmatiker und hegte Ambitionen auf das Präsidentenamt. Für die Wahl 2024 wurde er jedoch vom mächtigen Wächterrat, einem Kontrollgremium, disqualifiziert.