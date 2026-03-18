Iran rächt Larijani mit Streubomben auf Tel Aviv

Nach dem Tod von Sicherheitsratschef Ali Larijani will der Iran Vergeltung und reagiert mit Raketenangriffen auf Israel. Bei der Attacke wurden mit Streumunition versehene Gefechtsköpfe eingesetzt. Zwei Menschen in Tel Aviv verloren dabei ihr Leben.
Am Einschlagsort in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv seien ein Mann und eine Frau im Alter zwischen 70 und 80 Jahren getötet worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.
Mit der Attacke sei die Tötung des Generalsekretärs des Nationalen Sicherheitsrats im Iran, Ali Larijani, vergolten worden, berichtete die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim. Seit Beginn des Iran-Kriegs kamen bei Raketenangriffen in Israel nach Angaben von Magen David Adom 14 Menschen ums Leben, im Iran ist die Rede von Tausenden Toten und Verletzten seit Kriegsbeginn vor knapp drei Wochen.
Am Ort des tödlichen Einschlags in Ramat Gan bot sich den Rettungskräften ein Bild der Zerstörung. „Als wir eintrafen, sahen wir dichten Rauch und Zerstörungen in einem Wohnhaus. Überall lagen Glasscherben und verstreute Gegenstände. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden zwei Verletzte gefunden, die bewusstlos waren, keinen Puls hatten und nicht mehr atmeten“, zitierte der Rettungsdienst einen Sanitäter. Angesichts ihrer schweren Verletzungen seien sie nicht mehr zu retten gewesen.
Bahnhof in Tel Aviv bei Raketenangriff beschädigt
In Bnei Berak östlich von Tel Aviv wurde dem Rettungsdienst zufolge ein Mann mit leichten Splitterverletzungen an der Hand ins Krankenhaus gebracht. Schäden aufgrund des Raketenangriffs wurden zudem am Bahnhof Savidor in Tel Aviv gemeldet. Der Zugverkehr am Bahnhof wurde vorübergehend eingestellt. Medienberichten zufolge musste die Feuerwehr wegen mehrerer Brände im Zentrum Israels ausrücken, nachdem dort Raketen eingeschlagen waren. Die meisten Geschosse konnte die Luftabwehr nach Militärangaben abfangen.
Iran attackiert Golfstaaten mit Raketen und Drohnen
Unterdessen setzten die iranischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die Golfstaaten fort, die sie als Mithelfer des israelisch-amerikanischen Angriffskriegs ausgemacht haben. Eine Rakete schlug in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Minhad ein. In Saudi-Arabien fing das Militär nahe dem Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan eine ballistische Rakete ab. Auch die kuwaitische Luftabwehr schoss nach eigenen Angaben mehrere Raketen und Drohnen ab.
Einschlag auf Gelände von iranischem AKW
Im Zuge der Angriffe Israels und der USA auf den Iran schlug nach Angaben aus Teheran ein Geschoss auf dem Gelände des Atomkraftwerks Buschehr ein. Das Kraftwerk selbst sei nicht beschädigt worden, teilten die iranischen Behörden der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mit. Es habe auch keine Verletzten gegeben. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi rief zu höchster Zurückhaltung in dem Konflikt auf, um einen nuklearen Unfall zu vermeiden.
Israel fliegt neue Angriffe im Libanon
Die israelische Luftwaffe griff unterdessen nach eigenen Angaben erneut Ziele im Süden des Libanons an. Die Angriffe galten der Infrastruktur der vom Iran unterstützten Terrororganisation Hisbollah, wie das Militär mitteilte. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte Bürger in der südlibanesischen Stadt Tyros zur Flucht aufgefordert, nachdem laut Armeeangaben Raketen aus der Region auf Israel abgefeuert worden waren. Auch die Bewohner des zentralen Viertels Baschura der libanesischen Hauptstadt Beirut wurden in Onlinediensten zur Evakuierung aufgerufen.
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