Irans Tyrann Ayatollah Khamenei ist tot!

Trump deutet verschiedene Optionen an

Trump legte verschiedene Szenarien für das weitere Vorgehen im Iran dar. „Ich kann aufs Ganze gehen und die komplette Sache übernehmen, oder es in zwei oder drei Tagen beenden und den Iranern sagen: „Wir sehen uns in ein paar Jahren wieder, falls ihr anfangt, (eure Atom- und Raketenprogramme) wieder aufzubauen“„, sagte er einem Telefoninterview des US-Nachrichtenportals „Axios“. „Auf jeden Fall wird es mehrere Jahre dauern, bis sie sich von diesem Angriff erholt haben“, sagte Trump demnach.