Leiche gefunden

Irans Tyrann Ayatollah Khamenei ist tot!

Außenpolitik
28.02.2026 22:46
Mehr als ein Vierteljahrhundert stand der Khamenei an der Spitze der islamischen Reublik.
Mehr als ein Vierteljahrhundert stand der Khamenei an der Spitze der islamischen Reublik.(Bild: AP/Hadi Mizban)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Ruck geht durch den Nahen Osten: Wie soeben von US-Präsident Donald Trump bestätigt wurde, ist bei den Angriffen Israels und den USA auf das Terrorregime des Iran das geistige und politische Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, getötet worden.  

0 Kommentare

US-Präsident Donald Trump hat soeben den Tod von Ayatollah Ali Khamenei bekannt gegeben, ein entsprechendes Posting wurde auf Trumps Plattform Truth Social veröffentlicht. Ein offizielles Statement soll noch folgen. Bereits davor gab es zahlreiche Berichte, dass der geistige Führer des Irans unter den Todesopfern vom Samstag sein soll.

„30 Bomben wurden auf seinen Komplex abgeworfen. Ali Khamenei war unter der Erde, aber wahrscheinlich nicht in seinem eigenen Bunker“, sagte der bekannte Journalist Amit Segal, der Netanyahu nahestehen soll, am Samstagabend dem israelischen Sender Channel 12. Man habe Khameneis Anwesen zerstört, bestätigte auch der israelische Premier Netanyahu am Samstag. Seine Leiche sei gefunden worden.


Das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik ist tot.
Das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik ist tot.(Bild: AFP/OLIVIER LABAN-MATTEI)

„Beyt“ wurde völlig zerstört
Ein vom iranischen Nachrichtenkanal Sabrin-News veröffentlichtes Satellitenfoto zeigte das vollständig zerstörte Areal des als „Beyt“ bekannten Hochsicherheitsbereichs in der Hauptstadt Teheran. Auch Bewohner in Teheran berichteten davon. Aus mehreren iranischen Städten wurden am Samstag Explosionen gemeldet, so etwa aus Teheran, Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah und Shiraz.

Seit Jahrzehnten verkörpert Khamenei die Islamische Republik und das schiitische Mullah-System. Zum Obersten Führer des Iran stieg er im Juni 1989 nach dem Tod von Republikgründer Ayatollah Ruhollah Khomeini auf.

US-Marschflugkörper am Weg in Richtung Iran.
US-Marschflugkörper am Weg in Richtung Iran.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Als geistliches Oberhaupt des Iran war Ayatollah Ali Khamenei seit Jahrzehnten die Nummer eins in der Islamischen Republik. Sein harter, extrem konservativer Kurs traf in den vergangenen Jahren aber auf wachsenden Widerstand in der Bevölkerung, zuletzt bei den blutig niedergeschlagenen Massenprotesten der Bevölkerung im Jänner. Bei den Angriffen der USA und Israels am Samstag soll der 86-Jährige ausdrücklich im Visier gestanden haben.

Trump deutet verschiedene Optionen an
Trump legte verschiedene Szenarien für das weitere Vorgehen im Iran dar. „Ich kann aufs Ganze gehen und die komplette Sache übernehmen, oder es in zwei oder drei Tagen beenden und den Iranern sagen: „Wir sehen uns in ein paar Jahren wieder, falls ihr anfangt, (eure Atom- und Raketenprogramme) wieder aufzubauen“„, sagte er einem Telefoninterview des US-Nachrichtenportals „Axios“. „Auf jeden Fall wird es mehrere Jahre dauern, bis sie sich von diesem Angriff erholt haben“, sagte Trump demnach.

Außenpolitik
28.02.2026 22:46
Ähnliche Themen
Donald Trump
IranUSATeheran
Loading

