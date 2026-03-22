Broadway-Musical: Zwei Schwestern in New York

Mit „Wonderful Town“ bringt das Linzer Musiktheater einen unbekannteren Klassiker von Leonard Bernstein auf die Bühne. Das energiegeladene Musical steht in der Regie von Felix Seiler der „Westside Story“ in nichts nach: Es hat Witz, Tempo, Balladen, tollen Big-Band-Sound für eine rasante Story voll New‑York‑Magie.
„Wonderful Town“ basiert auf einer autobiografischen Erzählung der amerikanischen Autorin Ruth McKenney. Sie erzählt darin ihre eigene Geschichte: Ruth kommt als aufstrebende Journalistin mit ihrer Schwester Eileen, die ins Showbiz möchte, von Ohio nach New York.
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