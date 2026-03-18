Zu wenig Therapieplätze für Kinder in Österreich

Monatelange Wartezeiten sind keine Seltenheit, vor allem bei Kinder- und Jugendpsychotherapie als Kassenleistung. Das ist auch für Eltern nicht leicht.

Doch was tun? Psychologin und Familienberaterin Michèle Liuss rät Eltern psychisch belasteter Kinder, sich Unterstützung im Umfeld zu holen, um Kraft tanken zu können. Weiters bringen verlässliche Routinen Stabilität und Vorhersehbarkeit in den Familienalltag, was in dieser Phase des gefühlten Stillstands helfen kann. Ebenso wertvoll sind 1:1-Betreuungszeiten, in denen sich das Kind vielleicht öffnet und einem Elternteil anvertraut.