Pensionswelle: Land braucht mehr Psychotherapeuten

Mittermeier eröffnet Comedy-Club in Wiener Café
Kein Witz!
Fehlende Therapieplätze, steigende Nachfrage, Pensionierungswelle: Die Steiermark braucht dringend Psychotherapeuten. Abhilfe schaffen soll ein neues Studium. Im Herbst 2026 startet in Graz ein interuniversitärer Master.
Sigmund Freud, Alfred Adler, Viktor Frankl: Die Psychotherapie hat in Österreich eine lange Tradition. So komplex wie ihre Geschichte ist bisher aber auch die Ausbildung. Zudem bringt sie Kosten von Zehntausenden Euro mit sich. Dem wird nun ein Ende gesetzt: Mit Wintersemester 2026/27 gibt es österreichweit ein Masterstudium der Psychotherapie, wobei 140 von 500 Plätzen in Graz angeboten werden.
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