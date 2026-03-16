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Neuer Master in Graz

Pensionswelle: Land braucht mehr Psychotherapeuten

Steiermark
16.03.2026 05:00
Österreichweit gibt es 12.500 Psychotherapeuten – dabei fehlt es vor allem an Kassenplätzen.
Österreichweit gibt es 12.500 Psychotherapeuten – dabei fehlt es vor allem an Kassenplätzen.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Fehlende Therapieplätze, steigende Nachfrage, Pensionierungswelle: Die Steiermark braucht dringend Psychotherapeuten. Abhilfe schaffen soll ein neues Studium. Im Herbst 2026 startet in Graz ein interuniversitärer Master.

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Sigmund Freud, Alfred Adler, Viktor Frankl: Die Psychotherapie hat in Österreich eine lange Tradition. So komplex wie ihre Geschichte ist bisher aber auch die Ausbildung. Zudem bringt sie Kosten von Zehntausenden Euro mit sich. Dem wird nun ein Ende gesetzt: Mit Wintersemester 2026/27 gibt es österreichweit ein Masterstudium der Psychotherapie, wobei 140 von 500 Plätzen in Graz angeboten werden.

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