Das benötigen Sie, um ein Freibad zu betreiben

Das traditionsreiche Neuwaldegger Bad in Wien-Hernals wird heuer zum zweiten Mal in Folge sein Becken leer lassen. Krone+ hat sich die urig-romantische Freizeitstätte angesehen und verrät, was der neue Pächter mitbringen muss.
Für „Zuagroaste“ ist die Anfahrt nicht ganz einfach. Mit der S45 bis Hernals, dann eine Station mit dem 44er nach Dornbach, dann noch mit dem 43A (derzeit ist Schienenersatzverkehr) bis Wien–Neuwaldegg. Endstation, von hier aus geht es zu Fuß bergauf über idyllische Gassen bis hin zur Eingangspforte des Neuwaldegger Bades. An Sommertagen stauten sich hier Autoschlangen und an den Kassen Badegäste. Seit einem Jahr regiert die Stille. Denn das Bad sperrte 2025 seine Türen nicht mehr auf, auch 2026 wird in einem von zwei Privat-Freibädern der Stadt nicht mehr geplanscht.
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