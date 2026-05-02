Im Rabenhof Theater: Vitasek feiert 70. Geburtstag

Publikumsliebling Andreas Vitasek feierte seinen 70. Geburtstag auf der Bühne im Rabenhof Theater. Bei seiner 100. „Herr Karl“-Vorstellung – jener Kultfigur, mit der Qualtinger einst Skandal und Coup zugleich gelang – feierten ihn Wegbegleiter wie Manuel Rubey, Viktor Gernot und Thomas Maurer. Mit krone.tv sprach Vitasek über Lachen als Ventil in Krisenzeiten und warum Burnout „schon fast eine Kabarettistenkrankheit“ ist.