Im Rabenhof Theater: Vitasek feiert 70. Geburtstag

Publikumsliebling Andreas Vitasek feierte seinen 70. Geburtstag auf der Bühne im Rabenhof Theater. Bei seiner 100. „Herr Karl“-Vorstellung – jener Kultfigur, mit der Qualtinger einst Skandal und Coup zugleich gelang – feierten ihn Wegbegleiter wie Manuel Rubey, Viktor Gernot und Thomas Maurer. Mit krone.tv sprach Vitasek über Lachen als Ventil in Krisenzeiten und warum Burnout „schon fast eine Kabarettistenkrankheit“ ist.
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