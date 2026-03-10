Mutter musste Therapieplatz für Tochter aufgeben

Algorithmen verstärken Diskriminierung von Frauen
UN-Chef Guterres:
Ein Hilferuf aus der Bevölkerung erreichte die „Krone“: Eine Mutter aus Tirol musste ihren eigenen Therapieplatz aufgeben, um ihrer Tochter einen dringend nötigen zu ermöglichen. Der Fall zeigt die Zustände rund um die Kapazität der Plätze für Psychotherapie. Für viele Betroffene ist die Suche nach einem Platz ein intensiver und zeitaufwendiger Prozess.
Es ist ein Fall, der erschüttert. Monika S. ist die Mutter, bei deren Tochter eine Angststörung festgestellt wurde. Bei der Gesellschaft für psychotherapeutische Versorgung Tirols stellte die Tochter aus diesem Grund eine Anfrage für einen Therapieplatz. Was dann passierte, war für Mutter und Tochter gleichermaßen ein regelrechter Schock.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.