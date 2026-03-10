Mutter musste Therapieplatz für Tochter aufgeben

Ein Hilferuf aus der Bevölkerung erreichte die „Krone“: Eine Mutter aus Tirol musste ihren eigenen Therapieplatz aufgeben, um ihrer Tochter einen dringend nötigen zu ermöglichen. Der Fall zeigt die Zustände rund um die Kapazität der Plätze für Psychotherapie. Für viele Betroffene ist die Suche nach einem Platz ein intensiver und zeitaufwendiger Prozess.