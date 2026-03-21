Junge Industrie stellt ungewöhnliche Forderung

Die heimische Industrie ist in der Krise und jetzt steigen wieder die Energiekosten. Eduard Fröschl im Gespräch mit Krone+ zu den Chancen von Lehrlingen, dänischen Vorbildern und was er von der Industriestrategie der Regierung hält. Und dann wäre noch eine besondere Maßnahme, die er sich für die Pensionisten wünscht ...
Die Junge Industrie, Nachwuchsorganisation der Industriellenvereinigung, hat mit Eduard Fröschl seit Februar einen neuen Bundesvorsitzenden. Der Spross einer Tiroler Baufirmendynastie geht gleich in die Vollen und lässt keinen Zweifel an seinem Tatendrang.
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