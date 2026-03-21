Junge Industrie stellt ungewöhnliche Forderung

Die heimische Industrie ist in der Krise und jetzt steigen wieder die Energiekosten. Eduard Fröschl im Gespräch mit Krone+ zu den Chancen von Lehrlingen, dänischen Vorbildern und was er von der Industriestrategie der Regierung hält. Und dann wäre noch eine besondere Maßnahme, die er sich für die Pensionisten wünscht ...