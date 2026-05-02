USA ziehen Tausende Soldaten aus Deutschland ab

Angespannte Beziehungen im Bündnis

Der Abzug erfolgt vor dem Hintergrund eines bereits angespannten Verhältnisses zwischen den USA und vielen NATO-Partnern in Europa. Trump hatte westlichen Ländern vorgeworfen, die USA in ihrem Krieg gegen den Iran nicht unterstützt zu haben. Europäische Staaten wiederum betonten, sie seien vor Beginn des Konflikts nicht konsultiert worden. Zudem sehen sie die NATO-Beistandsverpflichtung in diesem Fall nicht als gegeben an, da die USA und Israel den Iran angegriffen hätten.