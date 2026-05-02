Golf: Sepp Straka auf Platz 34 zurückgefallen!

Sepp Straka ist beim PGA-Signature-Turnier in Miami auf der zweiten Runde von Rang 15 auf 34 zurückgefallen!
Österreichs bester Golfer spielte am Freitag eine 73 und hält mit 143 Schlägen bei eins unter Par.
Bei dem 20-Millionen-Dollar-Event führt der US-Amerikaner Cameron Young (131) vor seinen Landsleuten Jordan Spieth und Alex Smalley sowie dem Kanadier Nick Taylor (alle je 136).
Young, Sieger bei der Players Championship Mitte März, steht damit vor dem Double in Florida.
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