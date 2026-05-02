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Auf Frau eingestochen

Bluttat in Wien! Attacke auf Mutter und Kinder

Wien
02.05.2026 13:01
Der Mann soll versucht haben, seine Frau mit einem Messer zu töten. (Symbolbild)
Der Mann soll versucht haben, seine Frau mit einem Messer zu töten. (Symbolbild)(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Brutale Gewalttat in der Wiener Donaustadt! Ein Mann soll am Samstag kurz nach Mitternacht versucht haben, seine Frau mit einem Messer zu töten – er soll 13 Mal auf sie eingestochen haben. Bei dem Versuch, der 44-Jährigen zu helfen, wurden auch die beiden Kinder verletzt.

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Nach derzeitigen polizeilichen Informationen soll der 46-jährige Familienvater aus bislang ungeklärten Gründen seine 44-jährige Ehefrau mit einem Messer attackiert und ihr dabei lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben.

Auch gemeinsame Kinder bei Angriff verletzt
Zum Tatzeitpunkt befanden sich auch die beiden gemeinsamen Kinder in der Wohnung. Die 26-jährige Tochter und der 23-jährige Sohn versuchten, den Angriff auf ihre Mutter zu stoppen. Dabei wurden beide verletzt – die Tochter erlitt eine Schnittverletzung an der linken Hand, der Sohn eine Stichverletzung am linken Bein.

Wir bieten Hilfe: 

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

  • WEISSER RING: 050 50 16
  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Den beiden gelang es jedoch, den Vater zu überwältigen und bis zum Eintreffen der bereits verständigten Polizei festzuhalten. Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Taschenmesser mit einer rund 10 cm langen Klinge, wurde sichergestellt.

Frau bereits außer Lebensgefahr
Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt leisteten den Verletzten noch vor Ort Erste Hilfe. Die Berufsrettung Wien versorgte die Opfer anschließend notfallmedizinisch und brachte sie in ein Spital. Die 44-jährige Frau befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt. Zu Tatablauf und Motiv machte der Mann bislang keine Angaben. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

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