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Nach Spital-Foto: Zayn Malik sagt mehrere Shows ab

Society International
02.05.2026 12:24
Sorge um Zayn Malik: Der Sänger meldete sich nach seinem Krankenhausaufenthalt bei den Fans ...
Sorge um Zayn Malik: Der Sänger meldete sich nach seinem Krankenhausaufenthalt bei den Fans zurück.(Bild: APA/AFP/Getty Images, Instagram – zayn)
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Von krone.at

Ex-„One Direction“-Star Zayn Malik (33) muss seine Fans enttäuschen: Der Sänger hat aus gesundheitlichen Gründen mehrere geplante Konzerte seiner kommenden Welttournee gestrichen.

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Der Musiker hatte bereits Mitte April für Aufsehen gesorgt, als er auf Instagram ein Foto aus einem Krankenhausbett teilte. Genauere Details zu seinem Gesundheitszustand ließ er damals nicht durchblicken – was sofort für Spekulationen unter seinen Fans sorgte.

Auf dem Weg der Besserung
Nun meldete sich Malik erneut via Social Media und bedankte sich für die „Liebe, Gebete und guten Wünsche“ seiner Community. Das hätte ihm sehr geholfen. Gleichzeitig erklärte er, dass er sich zwar auf dem Weg der Besserung befinde und es ihm gut gehe, die Anzahl der Shows aber dennoch reduziert werden müsse.

Auf Instagram bedankt sich der Star bei seinen Fans und für deren Verständnis.
Auf Instagram bedankt sich der Star bei seinen Fans und für deren Verständnis.(Bild: Instagram – zayn)

Betroffen von den Absagen sind unter anderem Konzerte in den USA sowie Auftritte in Dublin und Birmingham. Die Tour soll eigentlich Mitte Mai starten und ihn neben Großbritannien auch nach Mexiko und Brasilien führen.

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Trotz der Verschiebungen betonte Malik, dass er alles daran setze, „so viele von euch wie möglich zu sehen“ – seine Gesundheit habe aber aktuell Vorrang.

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