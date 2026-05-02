Nach Spital-Foto: Zayn Malik sagt mehrere Shows ab

Auf dem Weg der Besserung

Nun meldete sich Malik erneut via Social Media und bedankte sich für die „Liebe, Gebete und guten Wünsche“ seiner Community. Das hätte ihm sehr geholfen. Gleichzeitig erklärte er, dass er sich zwar auf dem Weg der Besserung befinde und es ihm gut gehe, die Anzahl der Shows aber dennoch reduziert werden müsse.