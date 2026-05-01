„Umtriebe von Benkos Beraternetzwerk nun sichtbar“

„Umtriebe des Beraternetzwerks“

Nur zur Verdeutlichung: Die Laura Privatstiftung gilt als wesentliches Vehikel von Gründer René Benko, sie tätigte immer wieder millionenschwere Geschäfte mit der finanzmaroden Signa-Gruppe. Insider bezeichneten die Stiftung mit Sitz in Innsbruck sogar als „Signa 2.0“. Nicht zu vergessen: Benkos Untersuchungshaft wird vom Gericht auch damit begründet, dass er auf freiem Fuß über mögliche Strohmänner Vermögen vor seinen Gläubigern in Sicherheit bringen könnte, wie ihm dies bei den Signa-Konkursen vorgeworfen wird. Beobachter verweisen darauf, dass die Angemessenheit der Laura-Immobiliendeals am Vorabend des Laura-Konkurses genau zu prüfen sein wird.