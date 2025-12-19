Lugners letzte Wochen in Prozess breitgetreten

Bis ins Detail werden die letzten Wochen im Leben von Richard Lugner rekonstruiert. „Zwei Wochen nach der Hochzeit hat er Rückenschmerzen bekommen, die immer schlimmer geworden sind“, erinnert sich jene Haushälterin, die schließlich auch seine Pflege übernommen hatte, während Simone in der Arbeit war. „Er hat bei allen Sachen Unterstützung gebraucht, war schwach.“ Frau Lugner sei so gut wie nie zu Hause gewesen, gepflegt habe sie ihn nicht, auch nicht, wenn sie freihatte. Auch habe er seinen Wohnbereich in der Villa gar nicht mehr verlassen, außer um mit ihr – der Haushälterin – in die Tagesklinik zu fahren.