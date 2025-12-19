Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwürfe gegen Witwe

Lugners letzte Wochen in Prozess breitgetreten

Gericht
19.12.2025 18:00
Simone Lugner muss um ihr Wohnrecht in der Villa kämpfen.
Simone Lugner muss um ihr Wohnrecht in der Villa kämpfen.(Bild: Krone KREATIV/Martin A. Jöchl, babirapicture/113)

Nach der Räumungsklage gegen Simone Lugner wird nun in einer Gerichtsverhandlung erörtert: War der Baumeister vor seinem Tod auf die Pflege durch seine Frau angewiesen? Und pflegte sie ihn?

0 Kommentare

Während unten im Justizpalast der Weihnachtsbaum glänzt und Touristen auf der großen Treppe vor Justitia für Fotos posieren, geht es in Saal 9 um den Alltag in der Villa des im August 2024 verstorbenen Baumeisters in den Monaten vor seinem Tod.

„Er war schwach, brauchte Unterstützung“
Die Lugner Familien-Privatstiftung brachte eine Räumungsklage gegen die Witwe Simone Lugner ein. Sie hätte sich nicht an Abmachungen in der Stiftungsurkunde gehalten und den Baumeister nicht gepflegt, weshalb jetzt kein Wohnrecht mehr bestehe.

Bis ins Detail werden die letzten Wochen im Leben von Richard Lugner rekonstruiert. „Zwei Wochen nach der Hochzeit hat er Rückenschmerzen bekommen, die immer schlimmer geworden sind“, erinnert sich jene Haushälterin, die schließlich auch seine Pflege übernommen hatte, während Simone in der Arbeit war. „Er hat bei allen Sachen Unterstützung gebraucht, war schwach.“ Frau Lugner sei so gut wie nie zu Hause gewesen, gepflegt habe sie ihn nicht, auch nicht, wenn sie freihatte. Auch habe er seinen Wohnbereich in der Villa gar nicht mehr verlassen, außer um mit ihr – der Haushälterin – in die Tagesklinik zu fahren.

Anwalt Florian Höllwarth mit seiner Mandantin im Wiener Justizpalast.
Anwalt Florian Höllwarth mit seiner Mandantin im Wiener Justizpalast.(Bild: Martin A. Jöchl)

„Erzählen´s keine Märchen“
In der Befragung der Zeugin durch Simone Lugners Anwalt Florian Höllwarth stellt sich dann aber doch heraus, dass Richard Lugner in den Tagen vor seinem Tod mehrfach seine Frau in der Lugner City begleitet hatte. Weil er bei ihrem Arbeitsstart im Einkaufscenter dabeisein wollte. „Warum haben Sie das zuvor anders gesagt? Sagen Sie, Sie erinnern sich nicht, aber erzählen’s keine Märchen“, so Höllwarth.

Lesen Sie auch:
Es geht um den Unfall mit dem Dienstwagen des verstorbenen Baumeisters.
Crash mit Richards BMW
Lugner City klagt Lugner-Witwe: Duell im Gericht
14.11.2025

Als weitere Zeugen kamen unter anderem Lugners Chauffeur zu Wort. Am 20. März wird es bei der Fortsetzung zur Einvernahme von Simone Lugner kommen, die sich in der Verhandlung am Freitag zurückhaltend verhielt, obwohl vieles, was sie gehört hat, schwere Kost war.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
210.238 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
164.844 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
116.183 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Gericht
Jugendliche Gewalt
15-Jähriger bedrohte Opfer mit Schraubenzieher
Vorwürfe gegen Witwe
Lugners letzte Wochen in Prozess breitgetreten
Krone Plus Logo
Außergewöhnlicher Fall
Kärntner Arzt angeklagt: 6550 Patienten als Opfer!
Kündigung bestätigt
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
Causa Finanzamt
Jetzt will Republik Österreich Geld von Wöginger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf