„Sie wollen sich alles unter den Nagel reissen!“

Am 20. März wird es ernst: Die Familie von Richard Lugner und Simone Lugner steht vor Gericht. Es soll geklärt werden, wie das Erbe aufgeteilt wird – und ob Simones Wohnrecht in der Villa Bestand hat. Denn noch lebt sie in der Villa ihres verstorbenen Ehemannes, doch wie lange noch, ist ungewiss. Im Gespräch mit Sasa Schwarzjirg sprach sie über ihre Ängste, ihre Wut – und die Belastung durch den öffentlichen Streit.