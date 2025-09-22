„Ich war zu naiv“

Simone Lugner packt über Familienstreit aus!

22.09.2025 13:04
Im krone.tv-Wordrap sprechen wir mit Simone Lugner offen über ihre Karriere, ihr Leben seit dem Verlust von Richard und die Herausforderungen im Familienkreis. Dabei geht sie ganz ehrlich auf den Familienstreit ein und erzählt, wie sie heute darüber denkt. Mehr dazu im Video.

