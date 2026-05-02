Viertelfinal-Fluch soll heuer ein Ende finden

Der Torhüter kam in seiner Karriere (davor spielte er bei Bregenz) noch nie über das Viertelfinale hinaus. „Es wäre schön, das mal zu gewinnen“, sagte der Student an der Uni Graz. Den Modus findet er grundsätzlich nicht schlecht, doch er weiß: „Das ist Glück.“ Zugute kam dem 23-Jährigen dieses System jedenfalls noch nie. Seine Mannschaft habe aber das Potenzial, heuer in die Top-vier einzuziehen, auch wenn die Linzer gegen Bruck/Trofaiach leicht zu favorisieren sind. Die direkten Duelle gingen einmal zugunsten der Oberösterreicher, zuletzt Ende März jedoch für die Steirer aus. Eine umkämpfte Serie scheint also auf alle Fälle vorprogrammiert.