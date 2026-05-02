Viertelfinal-Fluch soll heuer ein Ende finden

Die HLA Meisterliga geht in die heiße Phase. Am Staatsfeiertag starteten die Play-offs der höchsten Handball-Liga Österreichs. Mit dabei sind auch zwei Salzburger. Füchse-Goalie Jan Kroiss will seinen persönlichen Viertelfinal-Fluch beenden.
Zwei von drei Salzburger in der höchsten Handball-Liga Österreichs haben mit ihren jeweiligen Teams den Sprung ins Viertelfinale geschafft. In einer best-of-three-Serie geht es für die acht besten Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale. Samuel Weiser und die Fivers machten Freitag gegen Hard den Beginn. Weisers ehemaliger Schulkollege Jan Kroiss ist mit den BT Füchsen Samstag (18.30) bei HC Linz gefordert. Der Torhüter kam in seiner Karriere noch nie über das Viertelfinale hinaus.
Der Torhüter kam in seiner Karriere (davor spielte er bei Bregenz) noch nie über das Viertelfinale hinaus. „Es wäre schön, das mal zu gewinnen“, sagte der Student an der Uni Graz. Den Modus findet er grundsätzlich nicht schlecht, doch er weiß: „Das ist Glück.“ Zugute kam dem 23-Jährigen dieses System jedenfalls noch nie. Seine Mannschaft habe aber das Potenzial, heuer in die Top-vier einzuziehen, auch wenn die Linzer gegen Bruck/Trofaiach leicht zu favorisieren sind. Die direkten Duelle gingen einmal zugunsten der Oberösterreicher, zuletzt Ende März jedoch für die Steirer aus. Eine umkämpfte Serie scheint also auf alle Fälle vorprogrammiert.
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