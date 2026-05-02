Teures Kerosin: Billigairline stellt Betrieb ein

Kerosinpreise verschärfen Krise

Spirit befand sich bereits seit August des vergangenen Jahres im zweiten Insolvenzverfahren binnen kurzer Zeit. Eigentlich wollte die Airline im Sommer aus dem Verfahren herauskommen – mit deutlich reduzierten Schulden. Diese Pläne wurden jedoch durch stark gestiegene Kerosinpreise durchkreuzt, die laut Berichten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg stehen.