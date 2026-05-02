Höll nach Sieg: „Bin froh, dass ich überlebt habe“

Dabei war die neue Strecke („ein sehr spezieller Kurs“) richtig schwierig zu bewältigen. In der Quali stürzte die 24-Jährige noch. „Das hat mir nicht wirklich geholfen. Ich habe in den drei Tagen richtig Probleme gehabt.“ Am Renntag spielte sie für sich selbst Psychologin, redete sich gut zu: „Ich habe im Lift am Weg nach oben versucht, einfach positiv zu bleiben und es so zu nehmen, wie es kommt.“ Auch im Rennen tat sich die vierfache Gesamtweltcupsiegerin sehr schwer. „Ich habe noch nie auf einer Strecke so viel gekämpft. Es war mega hektisch.“