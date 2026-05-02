Titelverteidigerin Höll gewinnt Weltcup-Auftakt

„Wahnsinn, dass ich trotzdem gewonnen habe!“

Höll war trotz einiger Schwierigkeiten mit dem ungekannten Terrain auf ihrem neuen Commencal-Material die Schnellste. „Ich habe noch nie so mit einer Strecke gekämpft. Wahnsinn, dass ich trotzdem gewonnen habe. Das ist ein super Start für mein neues Team und für mich auf dem neuen Bike. Ich hoffe, dass wir so weitermachen können“, sagte die 24-jährige Saalbacherin.