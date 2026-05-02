Verurteilter Sexualtäter schon wieder vor Gericht

Im Krankenhaus stellen die Ärzte schließlich die massiven Verletzungen fest. Der Mann wird angezeigt. Besonders brisant: Ein vom Opfer aufgezeichnetes Telefonat, in dem der Angeklagte selbst sagt: „Ich sehe es ein. Das war scheiße von mir. Es tut mir leid, dass ich nicht auf dein Nein reagiert habe.“ Für die Staatsanwaltschaft ein klares Geständnis. Doch die Verteidigung kontert: „Ich wusste, dass dieser Satz kommt.“ Das Geständnis sei erzwungen worden, unter massivem Druck, über stundenlange Gespräche. Er nennt die Anzeige „einen Racheakt“. Die Chats würden eine einvernehmliche Beziehung mit „härterer Gangart“ zeigen. Dann die Wendung: Zwei Freundinnen sagen aus, der Angeklagte habe die Tat sogar angekündigt. Die junge Frau habe Angst gehabt.