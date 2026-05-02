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Unheilbar! Drama um Eishockey-Legende Feldkirchs

Eishockey
02.05.2026 12:08
Ralph Krueger (als Feldkirch-Trainer 1998)
Ralph Krueger (als Feldkirch-Trainer 1998)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Drama um die frühere Feldkircher Eishockey-Legende Ralph Krueger: Der 66-jährige Deutsch-Kanadier mit Schweizer Staatsbürgerschaft ist unheilbar an Parkinson erkrankt! Er habe die Diagnose im Herbst 2024 erhalten, sagte der vor allem auch durch seine Erfolge als Schweizer Eishockey-Teamchef bekannt gewordene Krueger …

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„Die Krankheit ist unheilbar. Das ist ein Grund, warum ich mich noch stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe“, erklärte der 1998 als Trainer der VEU Feldkirch in der European Hockey League triumphierende Krueger im Interview mit CH Media.

„Ich spreche bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal darüber. Es ist ein großer Schritt für mich.“ Genaue Prognosen über den Verlauf der Krankheit seien nicht möglich, aber die Symptome könnten gelindert werden, zum Beispiel mit Sport. Nach und nach habe er durch „eine sehr gute Betreuung und durch meine Familie gelernt, zu akzeptieren, dass diese Krankheit nun ein Teil von mir ist.“ Er könne aber kontrollieren, wie er darauf reagiere.

Ralph Krueger (2024)
Ralph Krueger (2024)(Bild: GEPA)

Krueger war Aufsichtsratsvorsitzender der Austria
Dem Eishockey ist Krueger, der auch in der NHL als Cheftrainer der Edmonton Oilers und Buffalo Sabres sowie im Fußball als Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Austria (November 2023 bis Jänner 2026) und des FC Southampton (2014 bis 2019) tätig war, eng verbunden geblieben. Er habe Tickets für alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft bei der anstehenden Heim-WM in Zürich. Nichts habe ihn so geprägt wie seine Tätigkeit als Nationaltrainer, stellte er fest.

Auch das ÖFB-Nationalteam der Männer vertraute schon auf seine Expertise – u.a. hielt er während der EM 2024 in Berlin einen Motivations-Workshop mit den ÖFB-Spielern ab. Auch während der Vorbereitung in Windischgarsten hatte der vielfache Meistertrainer der VEU Feldkirch der Fußball-Auswahl von Ralf Rangnick einen Besuch abgestattet.

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