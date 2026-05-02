Unheilbar! Drama um Eishockey-Legende Feldkirchs

„Ich spreche bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal darüber. Es ist ein großer Schritt für mich.“ Genaue Prognosen über den Verlauf der Krankheit seien nicht möglich, aber die Symptome könnten gelindert werden, zum Beispiel mit Sport. Nach und nach habe er durch „eine sehr gute Betreuung und durch meine Familie gelernt, zu akzeptieren, dass diese Krankheit nun ein Teil von mir ist.“ Er könne aber kontrollieren, wie er darauf reagiere.