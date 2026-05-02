US-Konzern Estée Lauder streicht Tausende Jobs

Der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder hat angekündigt, bis zu 3000 weitere Jobs zu streichen. Damit fallen dem Sparprogramm bereits bis zu 10.000 Arbeitsplätze zum Opfer, was fast 17,5 Prozent der weltweiten Belegschaft entspricht.
Die jährlichen Kosten sollen auf diese Weise um bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar sinken. Die zusätzlichen 3000 Streichungen betreffen laut dem Kosmetikkonzern vor allem Stellen in Kaufhäusern. Man verlagere den Schwerpunkt des Geschäfts auf den Onlinevertrieb.
Laut Analystin Sky Canaves von eMarketer könnte der verschärfte Abbau ein Hinweis darauf sein, dass Estée Lauder wegen der Fusionspläne mit Puig mehr eigene Positionen streicht, um Mitarbeitende des Partners zu halten. Puig ist ein spanisches Familienunternehmen, das Düfte und Kosmetika produziert. Die Firma erzielte im Jahr 2023 einen Gewinn von 465 Millionen Euro bei einem Umsatz von mehr als 4,3 Milliarden Euro.
Estée Lauder ist der Hersteller von Marken wie Clinique. Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz auf 3,71 Milliarden Dollar und übertraf damit Markterwartungen leicht. Belastet wird das Geschäft derzeit durch den Krieg im Iran, der die Nachfrage in Märkten wie Dubai dämpft.
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