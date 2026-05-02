US-Konzern Estée Lauder streicht Tausende Jobs

Laut Analystin Sky Canaves von eMarketer könnte der verschärfte Abbau ein Hinweis darauf sein, dass Estée Lauder wegen der Fusionspläne mit Puig mehr eigene Positionen streicht, um Mitarbeitende des Partners zu halten. Puig ist ein spanisches Familienunternehmen, das Düfte und Kosmetika produziert. Die Firma erzielte im Jahr 2023 einen Gewinn von 465 Millionen Euro bei einem Umsatz von mehr als 4,3 Milliarden Euro.