So werden Alleinerziehende künftig unterstützt

Der Fonds richtet sich an Alleinerziehende, die wegen Leistungsunfähigkeit oder Nichtgreifbarkeit des zweiten Elternteils keinen Kindesunterhalt beziehungsweise Unterhaltsvorschuss bekommen. Das kann etwa dann der Fall sein, wenn der Elternteil krank ist. Auch Alleinerziehende mit Halbwaisen oder Waisen bekommen Geld aus dem Fonds, wenn sie keinen Anspruch auf Waisenpension haben. Betroffene erhalten monatlich pro Kind 50 Prozent des Halbwaisenrichtsatzes, zwölfmal pro Jahr ausbezahlt. Für 2026 liegt die Leistungshöhe bei 240 Euro, die auf die Sozialhilfe, nicht aber auf die Familienbeihilfe angerechnet wird