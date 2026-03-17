Cosmó ist im großen ESC-Finale finaler Act

Bei der recht überschaubaren „Auslosung“ am Dienstag hatte auch das Song-Contest-Maskottchen des Jahres 2026 namens „Auri“ seine Finger im Spiel. Auf die Präsentation von selbigem können sich ESC-Afficionados schon jetzt freuen: Am Donnerstag wird es im Rahmen des nächsten „ORF-ESC-Medienupdate“ der Öffentlichkeit vorgestellt.