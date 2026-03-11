Vorteilswelt
Offizielles Video da!

ESC-Star Cosmó bringt Forsthaus-Beauty zum Tanzen

Adabei Österreich
11.03.2026 14:40
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Mittwoch wummert der „Tanzschein“ auf den weltweiten Videoportalen: Cosmó, Österreichs Kandidat für den Wiener Eurovision Song Contest im Mai, hat das offizielle Video für seine ESC-Tanzhymne vorgelegt. 

0 Kommentare

Und dabei arbeitet der 19-Jährige mit den bereits aus dem Vorentscheid „Vienna Calling“ bekannten Elementen: In Clubatmosphäre sind Tänzer in Tiermasken zu erleben, unter die sich Cosmó mit seiner Trademark, dem blauen Stern am rechten Auge, mischt.

Cosmó holte sich mit seinem Song „Tanzschein“ in der ORF-Show „Vienna Calling“ das Ticket für ...
Cosmó holte sich mit seinem Song „Tanzschein“ in der ORF-Show „Vienna Calling“ das Ticket für den ESC. Seit Mittwoch ist das offizielle Musikvideo zu unserem Song-Contest-Hit abrufbar.(Bild: ORF/Thomas Ramstorfer)

Prominente Unterstützung
In einem an den Schweizer Gewinneract Nemo gemahnenden Bolero gewandet, führt der Sänger die Truppe bei den bereits kultigen „Tanzschein“-Dancemoves an.

Dabei ist Cosmó nicht der einzige prominente Tänzer im Rund, haben die beiden Influencer Michi Skopek und Hanna Niedrist („Austriasginger“), die im letzten Jahr auch bei der ATV-Show „Forsthaus Rampensau“ dabei war, doch tragende Rollen übernommen.

