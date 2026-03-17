Briten denken jetzt über Sprit-Rationierungen nach

Lieferketten destabilisiert, jetzt könnte es knapp werden

Wie der „Guardian“ berichtet, ist der Preis für Brent-Öl auf 103,2 Dollar (89,64 Euro) pro Barrel gestiegen – und liegt damit fast 50 Prozent höher als vor Beginn des Iran-Krieges Ende Februar. Angriffe auf Gas- und Ölfelder in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak haben die Lieferketten weiter destabilisiert. Besonders betroffen ist das Shah-Gasfeld in den UAE, das nach einem Drohnenangriff seine Produktion einstellen musste.