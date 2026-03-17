Drogen: Mehr Vergiftungen bei Gelegenheitskonsum

Sieht man sich die Tabellen und Grafiken in der Studie an, zeigt sich der größte Anteil von Vergiftungen durch Freizeitdrogen-Gebrauch in den Niederlanden mit 2,8 Prozent an allen gemeldeten Intoxikationen im Jahr 2021. Das stieg auf 3,4 Prozent im Jahr 2024 an. In Österreich mit im Vergleich geringsten Anteilen zeigte sich die Entwicklung eben mit einem Ausgangswert von 1,3 Prozent (317 von 23.590 Fällen) im Jahr 2021 auf 1,9 Prozent (627 von insgesamt 32.244 Fällen) im Jahr 2024.