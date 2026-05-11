Max Verstappen? „Damit habe ich nicht gerechnet“

Während McLaren die Rennpause in der Formel 1 nutzte, um die Autos zu verbessern, ging es auch für Max Verstappen im Red-Bull-Boliden einige Schritte vorwärts. „Damit habe ich nicht gerechnet“, gab Oscar Piastri in einer Medienrunde zu.
„Es hat mich nicht gewundert, dass Mercedes und Ferrari, speziell mit Charles Leclerc, konkurrenzfähig waren, aber dass Max wieder weiter vorne ist, war schon eine kleine Überraschung“, so der McLaren-Fahrer.
Im Qualifying von Miami war Verstappen überraschend auf P2 gerast, Sprint und Grand Prix beendete der Niederländer jeweils auf Rang fünf. Zwar fehlt dem vierfachen Weltmeister noch ein ordentliches Stück, um um Siege mitzufahren, die Talfahrt der ersten Rennen dürfte Verstappen jedoch langsam überwunden haben.
Nächster Halt: Kanada
In der Fahrerwertung liegt der 28-Jährige aktuell auf Rang sieben, 74 Zähler hinter Leader Kimi Antonelli. Die nächste Chance, Boden gutzumachen, bietet sich Verstappen in zwei Wochen, wenn am Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal die nächsten Punkte vergeben werden.
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