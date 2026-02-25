Vorteilswelt
Problem an Schulen

Helfen statt strafen im Kampf gegen Drogen

Steiermark
25.02.2026 08:00
Drogen-Alarm: Die steirische Bildungsdirektion bietet Fachtagungen zum Thema an.
Drogen-Alarm: Die steirische Bildungsdirektion bietet Fachtagungen zum Thema an.(Bild: Rainer Fuhrmann)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Suchtgift-Missbrauch in Klassen wird zunehmend zum Problem. Behörden reagieren zunächst unter dem Motto „Helfen statt strafen“. Der plötzliche Tod eines Schülers in der Südsteiermark wirft indes Fragen auf.

0 Kommentare

Die Meldung kam vor wenigen Tagen: Zwei Obersteirer (22 und 23) stehen im Verdacht, im Raum Murau ein Drogen-Netzwerk aufgebaut zu haben. 52 Abnehmer wurden ausgeforscht, viele von ihnen sind noch jung, sehr jung sogar. Der Konsum von illegalen Substanzen wird daher auch in steirischen Bildungseinrichtungen immer mehr zum Problem. Laut einer 2025 veröffentlichten Umfrage haben 16,4 Prozent aller Schüler schon mindestens einmal zu Cannabis gegriffen.

Lehrer in der Pflicht 
Bei Bildungsexperten schrillen die Alarmglocken – doch was tun, wenn Teenager unter Verdacht stehen, in Kontakt mit Suchtgift gekommen zu sein? „Helfen statt strafen“ lautet dann das Motto: Lehrer sind verpflichtet, bei Drogenkonsum von Schülern primär gesundheitsbezogene Maßnahmen statt Anzeigen einzuleiten, wie Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner bestätigt: „Das Suchtmittelgesetz bietet die Möglichkeit, bei Auffälligkeiten rasch, professionell und unterstützend zu handeln!“ Entsprechende Fachtagungen würden aktuell angeboten und gut angenommen.

Indes trauert man an einer höheren Schule in der Südsteiermark um einen bereits volljährigen Schüler, der kürzlich plötzlich verstarb. Er soll auch mit Drogen zu tun gehabt haben. Eine offizielle Bestätigung, dass sein Ableben damit in Zusammenhang steht, gibt es aber nicht.

Steiermark
25.02.2026 08:00
