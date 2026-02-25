Helfen statt strafen im Kampf gegen Drogen

Die Meldung kam vor wenigen Tagen: Zwei Obersteirer (22 und 23) stehen im Verdacht, im Raum Murau ein Drogen-Netzwerk aufgebaut zu haben. 52 Abnehmer wurden ausgeforscht, viele von ihnen sind noch jung, sehr jung sogar. Der Konsum von illegalen Substanzen wird daher auch in steirischen Bildungseinrichtungen immer mehr zum Problem. Laut einer 2025 veröffentlichten Umfrage haben 16,4 Prozent aller Schüler schon mindestens einmal zu Cannabis gegriffen.