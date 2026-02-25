Helfen statt strafen im Kampf gegen Drogen

Suchtgift-Missbrauch in Klassen wird zunehmend zum Problem. Behörden reagieren zunächst unter dem Motto „Helfen statt strafen“. Der plötzliche Tod eines Schülers in der Südsteiermark wirft indes Fragen auf.
Die Meldung kam vor wenigen Tagen: Zwei Obersteirer (22 und 23) stehen im Verdacht, im Raum Murau ein Drogen-Netzwerk aufgebaut zu haben. 52 Abnehmer wurden ausgeforscht, viele von ihnen sind noch jung, sehr jung sogar. Der Konsum von illegalen Substanzen wird daher auch in steirischen Bildungseinrichtungen immer mehr zum Problem. Laut einer 2025 veröffentlichten Umfrage haben 16,4 Prozent aller Schüler schon mindestens einmal zu Cannabis gegriffen.
Lehrer in der Pflicht
Bei Bildungsexperten schrillen die Alarmglocken – doch was tun, wenn Teenager unter Verdacht stehen, in Kontakt mit Suchtgift gekommen zu sein? „Helfen statt strafen“ lautet dann das Motto: Lehrer sind verpflichtet, bei Drogenkonsum von Schülern primär gesundheitsbezogene Maßnahmen statt Anzeigen einzuleiten, wie Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner bestätigt: „Das Suchtmittelgesetz bietet die Möglichkeit, bei Auffälligkeiten rasch, professionell und unterstützend zu handeln!“ Entsprechende Fachtagungen würden aktuell angeboten und gut angenommen.
Indes trauert man an einer höheren Schule in der Südsteiermark um einen bereits volljährigen Schüler, der kürzlich plötzlich verstarb. Er soll auch mit Drogen zu tun gehabt haben. Eine offizielle Bestätigung, dass sein Ableben damit in Zusammenhang steht, gibt es aber nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.