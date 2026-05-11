„Außergewöhnlich groß“
2,2 Kilo schwerer Rubin in Myanmar entdeckt
In Myanmar wurde ein gigantischer Rubin entdeckt, der zwar nur als zweitgrößter jemals im Land gefundener Edelstein gilt, aber noch wertvoller als der gewichtsmäßige Rekordhalter sein soll.
Der in der Mogok-Region gefundene Edelstein hat 11.000 Karat. „Der riesige Rubin hat eine purpurrote Farbe mit gelblichen Untertönen und wird als qualitativ hochwertig eingestuft“, hieß es in einer Erklärung der Regierung. Präsident Min Aung Hlaing begutachtete den Edelstein persönlich in seinem Palast.
„Ausgezeichneter Glasglanz“
Der Rubin sei „außergewöhnlich groß, selten und schwer zu finden“, wie die Regierung weiters erklärte. Er habe „eine mäßige Transparenz und einen ausgezeichneten Glasglanz und befindet sich in seinem natürlichen Zustand ohne jegliche Behandlung oder Veredelung“.
In der Mogok-Region wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Rubine von stattlicher Größe entdeckt. Der schwerste von ihnen im Jahr 1996 mit einem Gewicht von 4290 Gramm. Doch der neu entdeckte Edelstein soll wegen seiner überragenden Qualität noch wertvoller sein. Über den genauen Wert wurde nichts bekanntgegeben.
Organisationen warnen vor Rubinkauf in Myanmar
90 Prozent der weltweit verkauften Rubine stammen aus Myanmar – diese stellen eine wichtige Einnahmequelle für das Land dar. Doch einige Menschenrechtsorganisationen warnen Juweliere vor dem Kauf: Denn damit würde man die Militärregierung unterstützen. Importe von Rubine aus dem südostasiatischen Land in die Vereinigten Staaten waren bis 2016 sogar verboten, wie das Auktionshaus Sotheby’s berichtete.
Myanmar steht seit dem Putsch von 2021, der einen langwierigen Bürgerkrieg im ganzen Land auslöste, unter Militärherrschaft. Der Anführer des Aufstands, der frühere General Min Aung Hlaing, wurde im vergangenen Monat als ziviler Präsident vereidigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.