2,2 Kilo schwerer Rubin in Myanmar entdeckt

Organisationen warnen vor Rubinkauf in Myanmar

90 Prozent der weltweit verkauften Rubine stammen aus Myanmar – diese stellen eine wichtige Einnahmequelle für das Land dar. Doch einige Menschenrechtsorganisationen warnen Juweliere vor dem Kauf: Denn damit würde man die Militärregierung unterstützen. Importe von Rubine aus dem südostasiatischen Land in die Vereinigten Staaten waren bis 2016 sogar verboten, wie das Auktionshaus Sotheby’s berichtete.