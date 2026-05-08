Rekordmessungen: Ozeane heizen sich immer mehr auf

Meereisausdehnung unterdurchschnittlich

In der Arktis lag die durchschnittliche Meereisausdehnung im April etwa fünf Prozent unter dem Durchschnitt und war damit die zweitniedrigste für diesen Monat, knapp hinter dem im April 2019 aufgestellten Rekord von sechs Prozent unter dem Durchschnitt.