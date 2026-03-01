Anzeigen wegen Drogen am Steuer stiegen 2025

Das Liniendiagramm zeigt die Anzahl der Anzeigen wegen Alkohol und Drogen am Steuer in Österreich von 2018 bis 2025. Die Anzeigen wegen Alkohol schwanken und liegen 2025 bei 28.428, mit einem Höchstwert von 32.875 im Jahr 2022. Die Anzeigen wegen Drogen steigen kontinuierlich an und erreichen 2025 einen Wert von 8.555. Quelle: BMI.